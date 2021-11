L’AQUILA, PROBLEMI RETE INTERNET: BLOCCATI SERVIZI COMUNALI. ALBANO: “ALTRO CHE DIGITALIZZAZIONE”

L’AQUILA – “Da quasi una settimana alcuni importanti servizi comunali sono sospesi. Il rilascio delle carte d’identità, che già presentava innumerevoli criticità con i cittadini costretti ad attendere mesi per un rinnovo del documento, risulta bloccato”.

Così, in una nota, Stefano Albano, consigliere Pd al Comubne dell’Aquila: “Soltanto oggi, dopo giorni di disagi per l’utenza, il Comune, con una nota inviata alla stampa, si è degnato di comunicare ai cittadini che a causare i disservizi è un malfunzionamento della rete internet, aggiungendo che alcuni tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Non una parola, però, sulle tempistiche del ripristino del sistema né sul motivo del notevole ritardo dell’intervento di riparazione”.

“Mentre il resto del Paese guarda alla digitalizzazione dei servizi pubblici, alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e alla promozione della cultura dell’innovazione, il Comune dell’Aquila impiega una settimana per risolvere semplici problemi di connessione”.

“Lo scorso maggio – ricorda – la Giunta annunciava il progetto speciale di digitalizzazione elaborato dalla società partecipata Sed – la stessa che in queste ore sta cercando di ripristinare i servizi bloccati – presentando l’iniziativa come ‘una nuova stagione per la transizione al digitale dei servizi comunali e una mission strategica dell’ente ai sensi del Piano triennale dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e del Codice dell’Amministrazione digitale’. Una rivoluzione digitale che, evidentemente, fatica a decollare”.

“In attesa che il servizio venga ripristinato, spero al più presto, invito il Comune a fornire puntuale comunicazione sul motivo del ritardo dell’intervento dei tecnici”, conclude Albano.