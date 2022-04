L’AQUILA, PROFUGHI UCRAINI POSSONO VIAGGIARE GRATIS SU BUS AMA

L’AQUILA – I profughi ucraini in fuga dalla guerra che hanno trovato ospitalità all’Aquila potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus urbani. Lo ha stabilito l’Ama spa che ha recepito l’ordinanza regionale numero 1 del 15 aprile scorso firmata dal presidente Marco Marsilio con la quale si garantisce il trasporto gratuito su bus e treni regionali.

Ai fini della verifica dei titoli di viaggio i profughi ucraini devono esibire uno a scelta tra i seguenti documenti: tessera Stp (Straniero Temporaneamente Presente) rilasciata dalla Asl in data successiva al 24 febbraio 2022, permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20 del Tui (Testo Unico sull’immigrazione), ricevuta relativa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20 del Tui (Testo Unico sull’immigrazione).