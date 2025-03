L’AQUILA: PROGETTI CASE COME DISCARICHE, CUMULI DI RIFIUTI A CANSATESSA E COPPITO. ALLOGGI DEPREDATI

L’AQUILA – Sempre più degrado nei vari insediamenti del Progetto case dell’Aquila, le casette antisismiche sorte nel post terremoto. Ci sono situazioni intollerabili davanti alle abitazioni e Map non più agibili delle frazioni di Cansatessa e Coppito 2. A Cansatessa le abitazioni sono meta dei senzatetto ma soprattutto dei ladri che hanno portato via tutti gli elettrodomestici dopo aver sfondato le porte. La situazione non è diversa da quella di Coppito sotto questo aspetto.

Ma il colpo d’occhio di chi passa da quelle parti va soprattutto sui rifiuti che vengono lasciati lì a ogni piè sospinto ormai da anni. A Cansatessa la situazione è più evidente in quanto i cumuli e buste di rifiuti sono all’esterno ben visibili mentre a Coppito 2 sono stati messi in buona parte nei garage abbandonati. Vi hanno buttato di tutto fino a lasciarvi addirittura delle poltroncine e sanitari che sono stati in passato in qualche negozio di parrucchieria o acconciatore per uomo.

Chi abita non lontano da lì chiede che almeno vi siamo posizionati dei grandi cassoni in modo da indurre la gente a depositare lì i rifiuti.