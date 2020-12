L’AQUILA, PROGETTI EUROPEI: PUBBLICATO AVVISO PER COSTITUZIONE ELENCHI PER INCARICHI PROFESSIONALI

L’AQUILA – L’ufficio per le politiche europee del Comune dell’Aquila ha emesso un avviso per la costituzione di elenchi finalizzati a eventuali conferimenti di incarichi per la realizzazione di progetti europei. Lo rende noto l’assessore alle Politiche comunitarie, Carla Mannetti. I profili richiesti dall’avviso sono 9: esperto in progettazione e gestione amministrativa delle attività progettuali; esperto nell’assistenza giuridica; esperto nell’assistenza tecnica, valutazione finanziaria e rendicontazione; esperto in gestione dei data base, data processing e system analysis; esperto in segreteria tecnica; esperto in comunicazione pubblica e istituzionale; esperto in Trasporti e sistemi urbani di mobilità; esperto in Mobilità sostenibile; assistente sociale.

Il termine per presentare la domanda scade alle 12 del 31 dicembre.

Modalità per l’inoltro della candidatura, requisiti e altre informazioni sono contenute nell’avviso pubblicato nella pagina Avvisi, della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione del sito internet del Comune, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1967&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1

