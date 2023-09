L’AQUILA: PROGETTO “ADOTTA UNA SCUOLA”, ROMANO, “GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO”

L’AQUILA – “Ringrazio tutti i volontari dell’Associazione Nazionale e dell’Organizzazione di Volontariato della Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, che lavoreranno per garantire la sicurezza all’ingresso e all’uscita dei plessi scolastici. La Sicurezza trova un altro tassello e lo fa nelle scuole”. Lo afferma il consigliere comunale aquilano di opposizione, Paolo Romano.

“Il progetto di Adotta una Scuola non è più un’idea sperimentale ma una realtà positiva e concreta nella visione e nelle risorse: fornirà un servizio di sorveglianza e assistenza dei bambini all’entrata e all’uscita dalle scuole presenti sul territorio comunale. Un altro obiettivo raggiunto che da sempre cerco di promuovere. Dopo 6 anni di sollecitazioni anche la Giunta si è convinta della bontà della proposta di un maggior coinvolgimento del nostro tessuto associativo e soprattutto di un investimento certo di risorse. Si fa sicurezza utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, nella consapevolezza che oggi il personale a disposizione della polizia municipale non può garantire la presenza in tutti i plessi scolastici. C’è molto da fare per accrescere la percezione della sicurezza in città ma sono convinto che adotta una scuola va proprio nella direzione più volte indicata dai cittadini di rendere la città all’altezza di un capoluogo di regione”.