L’AQUILA: PROGETTO CASE BAZZANO, SI STACCA UN LASTRONE DAL TETTO E SFIORA DONNA E CAGNOLINO

L’AQUILA – Tragedia sfiorata due giorni fa al Progetto case della frazione aquilana di Bazzano. Infatti mentre una donna stava passeggiando con il suo cagnolino, di fronte allo stabile 25, improvvisamente un forte colpo di vento ha staccato una protezione del tetto che, cadendo, ha sfiorato sia la signora che l’animale. Si trattava di una lastra lunga 4 metri e del peso di circa venti chilogrammi.

Ma non basta. Infatti dello stesso complesso antisismico ieri si è staccata una seconda lastra. Anche in queso caso, per fortuna, non è stato colpito nessuno ma l’impressione è che queste strutture, realizzate oltre 15 anni fa, dovrebbero essere oggetto di più controlli. Il Comune, comunque, è corso ai ripari. Per contro va considerato che non è facile tenere sotto esame tutti gli stabili disseminati nelle varie aree cittadine. Come pure che certi incidenti si verificano anche in condomini di recente edificazione e oggetto di manutenzione come avvenuto anni fa alla Torretta.

Si tratta di un complesso, quello di Bazzano, finiti davvero nel mirino della malasorte su vari aspetti, visto che più volte è stato preso di mira da parte di un incendiario con danni gravi: finora l’uomo ancora non è stato identificato con certezza dalle forze di polizia anche se ci sono dei sospetti.