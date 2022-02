L’AQUILA: PROGETTO GROWING UP, PROROGA PER AVVISO 100 TIROCINI EXTRACURRICULARI

L’AQUILA – Entro il prossimo 15 marzo c’è la possibilità di partecipare all’avviso del Comune dell’Aquila finalizzato all’individuazione di utenti e datori di lavoro per l’attivazione e l’erogazione di n. 100 tirocini extracurricolari nell’ambito del progetto “Growing up”, di cui il Comune è capofila in partenariato con l’Ecad n. 5 “Montagne Aquilane”, la Casa del Volontariato Provinciale, l’associazione di volontariato “L’Aquila che rinasce” odv, l’associazione culturale “Amici dei musei d’Abruzzo”, l’agenzia di sviluppo locale “Terre Pescaresi”, Cittadinanzattiva onlus e associazione datoriale Confcooperative Abruzzo.

La partecipazione all’avviso, pubblicato al link https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_789.html, fornisce la possibilità ai beneficiari di partecipare a tirocini presso strutture pubbliche, che copriranno il 40 % della richiesta, e presso datori di lavoro privati, che provvederanno ad aprire le proprie aziende all’inclusione sociale.

IL PROGETTO

In particolare, potranno presentare domanda come beneficiari dell’intervento e attivare uno dei 100 tirocini extracurriculari previsti, le persone con:

– residenza nel Comune dell’Aquila o in un dei comuni afferenti l’Ecad 5 (requisito non richiesto per le persone senza fissa dimora)

– disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015

– appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:

✓ soggetti con disabilità

✓ disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali

✓ soggetti svantaggiati

✓ soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;

✓ soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

✓ soggetti inseriti nei programmi di assistenza a favore di vittime di tratta;

✓ soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;

✓ over 45 anni;

✓ migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom);

✓ immigrati

✓ senza fissa dimora

✓ persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000

Per favorire il supporto e la partecipazione a tale iniziativa sono stati attivati degli sportelli SPES (sportello di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale) collocati nelle seguenti strutture:

– Casa del Volontariato della Provincia dell’Aquila, in via Saragat n. 10

– Comune dell’Aquila in via Avezzano n. 11

– Comune di Barisciano in via Cavour n. 43/A.

Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00.