L’AQUILA: PROGETTO VIVA DONA DUE STAMPANTI AL REPARTO DI GINECOLOGIA DEL “SAN SALVATORE”

L’AQUILA – Due stampanti e svariati toner: è quanto ha donato alla Ginecologia dell’ospedale San Salvatore, l’Associazione Progetto Viva.

La consegna del materiale informatico è avvenuta ieri mattina in reparto, alla presenza della dottoressa Tina Sidoni, fondatrice dell’Associazione e oncologa, presso la stessa struttura ospedaliera e del professor Nino Di Stefano, che ha ringraziato l’Associazione a nome dell’Unità Operativa e della Asl.

“La donazione delle attrezzature informatiche alla nostra struttura ospedaliera – spiega in una nota Donatella Autore, presidente dell’Associazione – è stata possibile grazie al 5 x mille che i cittadini hanno devoluto a Progetto Viva. Siamo, pertanto, molto felici in questo caso di poter implementare la dotazione tecnologica e di agevolare, anche se in piccolissima parte, l’attività del reparto”.

“La nostra Associazione – prosegue Autore – sostiene le pazienti oncologiche nella loro bellezza con l’entusiasmo e la voglia di lasciare un segno positivo nel loro percorso; la nostra attività rappresenta, per loro, una sorta di viatico per farle proseguire col sorriso nella consapevolezza di non essere più sole. La conoscenza diretta delle problematiche legate all’iter terapeutico delle pazienti oncologiche ci ha permesso di costruire una realtà capace di poterle affiancare nei momenti più difficili, attraverso la cura amorevole delle ferite impresse ad anima e corpo”.

“Pertanto vi invitiamo a sostenere l’Associazione Viva!, una realtà ormai affermata in tutta la regione che ha bisogno del vostro sostegno per essere ancora più incisiva e presente su tutto il territorio. Se volete condividere la nostra missione, donate il vostro 5×1000. Il nostro codice fiscale è 93101150667. Grazie!”, conclude.