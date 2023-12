L’AQUILA, PROGRAMMAZIONE CELEBRAZIONI NATALIZIE PARROCCHIA UNIVERSITARIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

L’AQUILA – Per festività natalizie, una nuova programmazione delle messe della parrocchia universitaria di San Giuseppe Artigiano all’Aquila.

La nota del parroco don Federico Palmerini.

Cadendo la quarta e ultima domenica di Avvento dell’anno 2023 infatti, la giornata del 24 dicembre le relative Sante Messe saranno celebrate nella parrocchia universitaria di San Giuseppe Artigiano solo negli orari mattutini: alle ore 10,30 e alle ore 12,00.

Alla mezzanotte, invece, avrà inizio la Messa della Notte di Natale in apertura della liturgia del festoso e solenne tempo natalizio che sarà celebrato nell’Oratorio di San Giuseppe dei Minimi in Via Roio pur nella felice prospettiva della imminente riapertura della Basilica di San Giuseppe Artigiano, interessata da un periodo di temporanea chiusura.

Pertanto, nel Giorno del Natale del Signore, lunedì 25 dicembre, stante l’inserimento di un’ulteriore celebrazione nella mattinata, la programmazione festiva subirà una leggera modifica dell’orario festivo che sarà alle ore 10,00, alle ore 11,00 e alle ore 12,00 mentre resterà invariato alle ore 19,30 quello della Messa serale. Nel giorno successivo 26 dicembre, festa di Santo Stefano, sarà officiata una sola Messa alle ore 12,00.

Per tutto il periodo delle vacanze natalizie, dal 23 dicembre fino all’8 gennaio, non sarà celebrata la S. Messa feriale delle ore 19,30 nella cappella della Residenza Universitaria a Coppito.