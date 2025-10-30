L’AQUILA: PRONTA LA T-SHIRT PER IL REPARTO DI SENOLOGIA ONCOLOGICA IN VISTA DELLA CAMMINATA SOLIDALE

L’AQUILA – A quanti acquisteranno la t-shirt “amore in azione” dice Angela Piccinini, organizzatrice della camminata solidale per le vie della città che si terrà domenica 2 novembre alle ore 10:30 (partenza da piazza Duomo) – “L’Aquila per la vita regalerà il bracciale e la spilla dell’ente”. L’iniziativa – prosegue Piccinini – ha ottenuto subito il patrocinio del Comune dell’Aquila e nasce dalla necessità di sostenere il reparto di senologia oncologica del nostro ospedale.

” Nel corso della camminata la guida Carla Ciccozzi illustrerà ai partecipanti gli scorci più belli e poco conosciuti dell’Aquila. “Sostenere la sanità pubblica è per noi un dovere primario – dice il consigliere comunale Livio Vittorini. ” Per questo l’iniziativa di Angela Piccinini è stata subito sposata dal Comune. Un chiaro segno di attenzione e sostegno alla sanità pubblica “.

La t-shirt appositamente creata per l’occasione potrà essere acquistata e/o prenotata comunicando via whatsapp con il numero 324 9804539. Il ricavato della camminata solidale, sarà devoluto al reparto di senologia oncologica dell’ospedale San Salvatore.

All’iniziativa hanno aderito il Comune dell’Aquila, L’Aquila per la vita e Salute donna e salute uomo, la Gran Sasso acqua, le società Menarini, e Sanofi, il Rotary club L’Aquila, l’associazione Polizia di Stato e sponsor come la Stamperia 22.