L’AQUILA: PROPOSTA ONORIFICENZA AL RUGBISTA SERGIO PARISSE

L’AQUILA – Un’onorificenza al merito sportivo al campione di rugby Sergio Parisse, fresco vincitore della Challenge Cup con il club francese del Tolone e per anni colonna della nazionale azzurra.

A proporla sono i consiglieri comunali Leonardo Scimia e Livio Vittorini che spiegano come la proposta di conferimento del riconoscimento rappresenti “la più alta testimonianza del Consiglio comunale della Città dell’Aquila per coloro che abbiano conseguito risultati nelle varie discipline e competizioni riconosciute dal Coni”.

“Un modo per rendere omaggio a un protagonista assoluto della palla ovale mondiale, protagonista di una carriera straordinaria che lo ha visto raccogliere trofei e riconoscimenti in ambito internazionale, e figlio di quel Sergio Parisse senior, purtroppo recentemente scomparso, che ha segnato pagine indelebili della storia dell’Aquila rugby scudettata a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. Un legame forte, quello con questa terra e non solo per il sangue che scorre nelle sue vene: è ancora molto vivo il ricordo della visita dell’Italrugby a pochi mesi dal sisma del 2009 in città, prima di un test match ad Ascoli, in cui capitan Parisse e gli altri atleti del XV azzurro ebbero modo di constatare la devastazione provocata dal terremoto e l’orgoglio del popolo aquilano”.

“È in corso una interlocuzione per individuare una data utile per poter procedere all’attribuzione dell’onorificenza grazie anche al prezioso contributo fornito da un altro mito dello sport nostrano come Serafino Ghizzoni, che ha fornito un supporto importante per individuare un percorso utile per intessere contatti con Sergio Parisse in vista di quella che, ne siamo certi, sarà una grande giornata di festa per lo sport e il rugby cittadino”, concludono i due consiglieri.

