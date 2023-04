L’AQUILA: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO FINO AL 21 APRILE, SINDACO FIRMA ORDINANZA

L’AQUILA – “Considerato che le attuali condizioni meteorologiche non garantiscono in alcune ore del giorno adeguate temperature interne”, si legge in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato oggi un’ordinanza con cui proroga la possibilità dell’accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati per un massimo di 7 ore al giorno, articolate anche in due o più sezioni, dal 15 al 21 aprile.

Il Dpr 74/2013 prevede che nei comuni della stessa fascia climatica dell’Aquila i termosifoni possano essere tenuti in funzione dal 15 ottobre al 15 aprile, salvo diverse disposizioni dei sindaci in ragione di situazioni climatiche come quelle che si stanno verificando in città.

L’ordinanza è la numero 9 ed è disponibile all’Albo pretorio all’indirizzo: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_491208_0_1.html.