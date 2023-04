L’AQUILA: PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTI FINO AL 14 APRILE

L’AQUILA – Sarà possibile tenere accesi gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati nel territorio del Comune dell’Aquila fino a venerdì 14 aprile.

Lo prevede un’ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi. Il provvedimento è stato emesso in considerazione delle attuali condizioni meteorologiche “che non garantiscono adeguate temperature interne”.

Come riportato nell’ordinanza, l’accensione sarà possibile “con una durata massima giornaliera di 10 ore, articolate anche in due o più sezioni”. La normativa attuale per il contenimento dei consumi energetici dispone che il periodo di funzionamento degli impianti termici in città come L’Aquila vada dal 22 ottobre all’8 aprile.