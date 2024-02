L’AQUILA: PROSECUZIONE LAVORI IN PIAZZA DUOMO, CAMBIA LA VIABILITA’

L’AQUILA – Per consentire la prosecuzione dei lavori su piazza Duomo a L’Aquila si rende necessaria la cantierizzazione della porzione della stessa ancora aperta al transito, con inevitabili ricadute sulla viabilità della zona.

Di seguito il contenuto dell’ordinanza di Polizia Municipale numero 41 del 2 febbraio 2024, con la quale vengono elencate tutte le modifiche apportate alla circolazione.

Nello specifico, da lunedì 12 febbraio, sarà invertito il senso di marcia di Corso Federico II che sarà percorribile, quindi, in direzione viale Francesco Crispi; l’accesso su Corso Federico II potrà avvenire da via Cesare Battisti, a sua volta raggiungibile da via Sant’Agostino, il cui senso di marcia sarà invertito con percorrenza da via XX Settembre in direzione piazza San Marco. Cambierà contestualmente il senso di marcia di via Monte Guelfi che sarà percorribile in direzione via Sant’Agostino. Inoltre, da piazza San Marco verrà istituito il senso unico in direzione via delle Bone Novelle. Non sarà possibile, al traffico veicolare, accedere a piazza Duomo. Resta salva la possibilità di transitare su via Cimino (attraverso via delle Grazie) in direzione piazza Duomo ai soli mezzi autorizzati, alle forze di polizia, ai mezzi di soccorso, ai taxi e ai mezzi adibiti al trasporto merci; questi ultimi potranno utilizzare lo stallo all’uopo destinato situato di fronte all’istituto di credito.

Subirà una variazione anche il percorso della navetta gratuita che collega il Terminal di Collemaggio alla Piazza, modifiche che saranno comunicate dall’AMA s.p.a nei prossimi giorni. Si invitano i fruitori di queste strade a prestare la massima attenzione alla segnaletica ed a seguire le indicazioni degli agenti della Municipale che saranno presenti nella zona, proprio per aiutare gli automobilisti nei primi giorni di vigenza dell’ordinanza.