L’AQUILA: PROSEGUE INTERRAMENTO ELETTRODOTTO, MODIFICHE VIABILITA’ A PETTINO

L’AQUILA – Per consentire gli interventi di interramento degli elettrodotti, da lunedì 15 maggio fino al 9 giugno sarà interdetta alla circolazione (residenti esclusi) via Antica Arischia, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Martiri di Onna e quella con via del Castelvecchio.

Lo rende noto il comando di Polizia municipale.

Nello stesso arco di tempo, su via Peltuinum sarà invertito il senso di marcia, che verrà regolamentato a senso unico, in direzione della salita, dall’incrocio con via Martiri di Onna verso gli incroci con via Cerfennia e via Madonna di Pettino.