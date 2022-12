L’AQUILA: PROSEGUE LA RASSEGNA “CANTATA DI NATALE”, DOMENICA ESIBIZIONE DI ALTRI CINQUE CORI

L’AQUILA. Prosegue la Cantata di Natale a L’Aquila, uno degli eventi musicali più partecipati e sentiti del periodo natalizio, giunta alla trentottesima edizione.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 11 dicembre presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio con inizio alle ore 19. Protagonisti sono il Coro Diocesano Giovanile San Massimo, il Coro Cantabruzzo, il Coro Cai L’Aquila, la Schola Cantorum San Sisto e la Corale Gran Sasso.

Ospitare la Cantata di Natale all’interno della Basilica di Collemaggio ha quest’anno un significato particolare grazie alla concessione dello speciale anno Giubilare da parte di Papa Francesco in occasione della sua visita a L’Aquila. Fino al 2009 la Cantata di Natale si è sempre svolta all’interno della Cattedrale in Piazza Duomo divenendo un punto di riferimento per l’intera comunità. Nel corso degli anni la Cantata è cresciuta tanto da diventare la più imponente rassegna corale natalizia della regione abruzzese, con oltre 15 formazioni partecipanti.

All’interno del cartellone anche le “Elevazioni spirituali”, animazioni liturgiche da parte dei cori all’interno di chiese e parrocchie del capoluogo, delle frazioni Da sempre sotto gli Auspici dell’Arcivescovo dell’Aquila, la Cantata di Natale, promossa dal Comitato organizzatore formato dai rappresentanti delle formazioni storiche della città dell’Aquila, gode del patrocinio e contributo del Comune dell’Aquila ed è inserita nel cartellone nazionale delle manifestazioni corali Nativitas promosso da Associazione Regionale Cori d’Abruzzo e Feniarco. Ingresso libero.