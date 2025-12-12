L’AQUILA PROTAGONISTA: “ACCESSO ALLO SPORT GARANTITO A OLTRE 200 BAMBINI”

L’AQUILA – “Esprimiamo grande soddisfazione per la pubblicazione della graduatoria del progetto Sport Opportunità, una misura che conferma la centralità delle politiche sociali nell’azione amministrativa del Comune dell’Aquila”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del gruppo consiliare L’Aquila Protagonista Alessandro Maccarone, Laura Cococcetta, Maria Luisa Ianni, Guglielmo Santella, Luigi Faccia e Stefano Flamini: “Più di 230 bambini e ragazzi potranno accedere per la prima volta alle attività sportive attraverso i voucher dedicati: un risultato concreto costruito insieme all’assessore alle politiche sociali Manuela Tursini che unisce inclusione, sostegno alle famiglie e promozione del benessere dei più giovani”.

“Per i nostri giovani lo sport è un elemento centrale che va oltre la semplice pratica motoria, ma rappresenta socialità, prevenzione del disagio, crescita individuale e collettiva. L’Amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Pierluigi Biondi dimostra con i fatti di sostenere l’accesso allo sport, creando opportunità vere ai minori e alle loro famiglie, ridurre le distanze e creare condizioni di reale inclusione”.

“Come gruppo consiliare continuiamo a lavorare su quelle misure sociali che mettono al centro le persone, soprattutto i più fragili – continuano i consiglieri comunali – L’obiettivo è costruire modelli di welfare moderno e concreto. Nei prossimi mesi questa visione amministrativa verrà rafforzata e ampliata, con ulteriori misure che guardano in questa direzione”, concludono.