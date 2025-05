L’AQUILA PROTAGONISTA: MACCARONE CAPOGRUPPO, COCOCCETTA NOMINATA SUA VICE

L’AQUILA– Il consigliere comunale Alessandro Maccarone è stato nominato capogruppo di “L’Aquila Protagonista”, la seconda forza politica del Consiglio Comunale dell’Aquila in seno alla maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Pierluigi Biondi. La consigliera Laura Cococcetta assumerà il ruolo di vice capogruppo.

È quando viene comunicato in una nota a conferma, quindi, di quanto anticipato nei giorni scorsi da AbruzzoWeb con Maccarone, uscito dalla Lega dopo un lungo periodo di opposizione all’interno del suo stesso partito, a capo del gruppo consiliare composto dai consiglieri comunali Maria Luisa Ianni, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella – ex forzisti, gli ultimi due per poco dopo aver lasciato L’Aquila Futura – Stefano Flamini e Luigi Faccia, civici di centrodestra fedelissimi di Biondi.

“È un incarico che assumo con senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara Maccarone – Ringrazio i colleghi consiglieri comunali per aver riposto fiducia nella mia persona, nella consapevolezza dello scenario politico e delle grandi sfide che attendono il territorio. Garantiremo il nostro impegno, al fianco del sindaco Biondi, per rafforzare l’azione di governo, assicurare equilibrio politico e contribuire allo sviluppo del territorio e alla coesione della nostra comunità, attraverso un lavoro fatto di serietà, visione e spirito di squadra che porteremo avanti insieme agli alleati ed ai partiti del centrodestra”.

Si legge ancora nella nota: “La nomina di Maccarone costituisce un passo importante nel percorso di consolidamento dell’attività amministrativa e conferma il ruolo centrale del gruppo ‘L’Aquila Protagonista’ nella maggioranza a sostegno del sindaco Biondi”.