L’AQUILA: PROTESTE PER L’ERBA ALTA VICINO ALLE ROTONDE PER BAZZANO E PAGANICA

L’AQUILA – “Erba alta alle rotonde di Bazzano e Paganica. In una delle due l’erba supera i due metri di altezza. Se passa un’auto non si riesce a vederla”. La protesta arriva da parecchi automobilisti aquilani che segnalano il pericolo invitando l’Azienda servizi municipalizzati a sfalciare la vegetazione come è stato fatto altrove.

