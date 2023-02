L’AQUILA: PROTESTA DI UNA PAZIENTE CONTRO L’ASL, “7 MESI D’ATTESA PER FARMI APPLICARE L’HOLTER”

L’AQUILA- Ancora proteste per i tempi di attesa per visite all’Asl dell’Aquila. Stavolta la segnalazione arriva da una donna aquilana che si è recata al Centro prenotazioni del San Salvatore nella speranza di una data vicina per farsi applicare un holter pressorio. Si tratta di un esame che consente di misurare a intervalli regolari la pressione arteriosa durante la giornata. Lo scopo è quello di vigilare per prevenire gravi patologie come ictus e altre ancora.

“Mi hanno proposto”, racconta la paziente “la data del 5 settembre, ovvero tra sette mesi, se voglio fare l’esame all’Aquila ma io ho una certa urgenza, o date meno lontane ma comunque in presìdi sanitari difficili da raggiungere come Sulmona o Castel di Sangro”.

“Non posso aspettare tanto”, commenta, “per avere un responso che serve subito allo scopo di prevenire in tempo utile malanni dai quali, a conti fatti, non si guarisce mai del tutto. E poi quando si propongono sedi così lontane bisogna anche tenere conto dell’età dei pazienti che spesso hanno problemi a spostarsi considerando che lo strumento va messo di mattina presto e tolto la mattina seguente”.