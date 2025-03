L’AQUILA – Ci sono proteste da parte di tanti automobilisti che sono soliti transitare per svariate ragioni nell’area dell’ospedale aquilano San Salvatore per il fatto che la rotonda che si trova poco prima del presidio sanitario è al buio da alcuni giorni e questo è un problema visto che, ovviamente, che si rischiano incidenti come l’investimento di pedoni. La stessa protesta arriva dagli studenti universitari della facoltà di medicina.

L’AQUILA: PROTESTANO GLI AUTOMOBILISTI, “DA GIORNI AL BUIO LA ROTONDA DAVANTI ALL’OSPEDALE” L'AQUILA - Ci sono proteste da parte di tanti automobilisti che sono soliti transitare per svariate ragioni nell'area dell'ospedale aquilano San S...