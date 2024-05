L’AQUILA: PROTESTANO I RESIDENTI, “PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E PERICOLOSA A PIAZZA BARISCIANELLO”

L’AQUILA – Ci sono proteste da parte di alcuni residenti del centro storico aquilano per le condizioni in cui è ridotta piazza Bariscianello, sotto la scalinata di San Bernardino, zona via Fortebraccio dove c’è il palco per gli spettacoli: la pavimentazione è rotta e sconnessa da tempo ed è pericolosa per via del cantiere aperto, visto che di recente qualcuno ci è caduto.

Inoltre, come osservano e alcuni, e come evidenzia la foto fornita da G. Cocciolone, quella zona è vicina all’ingresso degli artisti quando ci sono gli spettacoli e non è una bella immagine per loro oltre a essere un passaggio disagevole.

Essi, inoltre, osservano che ci vorrebbe poco a sistemare l’area anche con una toppa provvisoria in attesa di soluzioni definitive e consone alla dignità del centro storico.