L’AQUILA: PROTESTE DA VIA ACQUASANTA, “TRAFFICO CAOS E PARCHEGGI SELVAGGI”

L’AQUILA – Ci sono proteste da parte dei residenti di via Acquasanta, dove ci sono anche delle scuole, e da aree limitrofe, come San Giacomo, all’Aquila. “Oltre all’erba alta che impedisce la visibilità a chi deve uscire in macchina”, dicono alcuni residenti, “l’area è diventata invivibile per via di automobilisti che si fermano in mezzo alla strada, in posti dove non potrebbero, violando i divieti, mentre gli autisti dei bus Ama non riescono a passare, per l’appunto, a causa del parcheggio selvaggio. Per non parlare di Via Acquasanta alta dove la situazione non è migliore. Tra poco l’ erba arriverà alle metà della carreggiata. Troppe auto, inoltre, marciano ad alta velocità con evidenti rischi per pedoni ciclisti e motociclisti”.

