L’AQUILA: PROTESTE DA VIA CRISPI, “AUTO COME SAETTE, SERVONO CONTROLLI E DISSUASORI”

L’AQUILA – Ci sono diverse segnalazioni da parte degli aquilani che vivono in via Francesco Crispi, zona villa Comunale, per il fatto che le automibili che procedono in discesa (ma non solo quelle) marciano a velocità ben superiori ai limiti e si rischiano incidenti con particolare riferimento agli investimenti. In anni lontani ci sono stati anche due investimenti con altrettante vittime. “Accade pure”, si lamenta un residente, “di assistere addirittura a dei sorpassi” per cui sono in molti a chiedere maggiori controlli oltre a dissuasori di velocità.

Una richiesta simile è stata fatta mesi fa al Comune dai residenti di via Strinella ma la petizione finora non ha sortito effetti.