L’AQUILA – Si è formata una buca veramente profonda e pericolosa per la pubblica incolumità lungo la strada statale 80 all’Aquila, nei pressi di Royal Car. A segnalarla un noto avvocato aquilano ed alcuni cittadini. “Possibile che in questo capoluogo di Regione non esiste un addetto che “gira ” per visionare lo stato delle strade?”, si sono chiesti in molti. Tra l’altro ieri una macchina, passando, ha urtato un sasso in prossimità della buca che è schizzato fino quasi a colpire una donna con una bambina.

L’AQUILA: PROTESTE DEGLI AUTOMOBILISTI PER UNA BUCA PERICOLOSA LUNGO LA STRADA STATALE 80 L'AQUILA - Si è formata una buca veramente profonda e pericolosa per la pubblica incolumità lungo la strada statale 80 all'Aquila, nei pressi di Roy...