L’AQUILA: PROTESTE PER I LAMPIONI SPENTI LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALL’OSPEDALE

L’AQUILA – Ci sono proteste da parte degli aquilani che transitano nei pressi dell’ospedale San Salvatore per il fatto che ieri in via Lorenzo Natali, la strada che va dalla rotonda verso il nosocomio, solitamente illuminata, i lampioni erano spenti: un pericolo notevole soprattutto per chi va a piedi o si muove con monopattini o ciclomotori.

