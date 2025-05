L’AQUILA: PROTESTE PER L’ERBA ALTA LUNGO VIA SPAVENTA NEL QUARTIERE TORRIONE

L’AQUILA – Ci sono proteste da parte dei residenti aquilani del quartiere del Torrione per l’erba alta nei pressi delle panchine in via Silvio Spaventa. La richiesta del taglio, che arriva anche da altre zone dell’Aquilano, poggia anche sul fatto che nella vegeteazione alta si annidano insetti e piccoli rettili. E a maggior ragione la situazione è intollerabile essendo in prossimità delle panchine.

