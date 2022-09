L’AQUILA, PROTOCOLLO INTESA ATER-ADSU PER STUDENTATO CON CENTO POSTI LETTO IN PALAZZINA AZIENDA

L’AQUILA – Il presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, Isidoro Isidori, e il presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila, Eliana Morgante, hanno convocato giovedì 22 settembre alle ore 11,30 nella sede dell’Ater in via Antica Arischia, 46 una conferenza stampa per presentare il protocollo d’intesa che prevede, tra le altre cose, l’insediamento di uno studentato con cento posti letto per giovani fuori sede in una palazzina dell’Ater a partire dal prossimo anno accademico 2023-2024.