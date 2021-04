L’AQUILA, PROVINCIA STANZIA UN MILIONE E 339MILA EURO PER IL PONTE “RASAROLO”

L’AQUILA – L’Amministrazione della Provincia dell’Aquila ha stanziato 1.339.058,31 euro per i lavori di risanamento e adeguamento funzionale del ponte “Rasarolo”, sulla Strada Regionale n. 615 “di Monteluco”, compresi nelle previsioni di bilancio approvato la scorsa settimana dal Consiglio dell’Ente.

Il progetto prevede, tra i lavori da realizzare, l’ampliamento del ponte ed è attualmente in fase di aggiornamento. Per il 2021 è stato stabilito un primo stanziamento pari a 672.170,77 euro, con 226.700,77 euro assegnati dal D.M. 224/2020 e 445.470 euro attraverso fondi propri dell’amministrazione provinciale; il 2022 attende una spesa totale di 666.887,54 euro con 386.877,51 euro dal D.M. 224/2020 e 280.000 euro di fondi della Provincia.

“Dopo 12 anni, grazie al lavoro svolto in questi mesi di consiliatura – dichiara il delegato alla viabilità dell’area dell’Aquila, Luca Rocci -, sono riuscito finalmente a mettere un punto fermo sulla realizzazione di un’opera strategica per la città che ha visto, in modo particolare dopo il sisma del 2009, un aumento esponenziale del traffico sulle direttrici occidentali del capoluogo e il polo universitario di Roio. Con il settore Viabilità, che ringrazio per il lavoro che svolge ogni giorno, abbiamo già in programma che la gara e i lavori potrebbero iniziare entro il prossimo autunno. Sono convinto che ci siano tutti i presupposti affinché si giunga in maniera celere alla realizzazione di questa importante infrastruttura”.