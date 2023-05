L’AQUILA: PUBBLICATI SUL SITO DEL COMUNE I MODULI PER CHIEDERE LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

L’AQUILA- Pubblicati sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila i moduli per richiedere la riduzione della tassa sui rifiuti urbani (Tari) per il 2023 destinati a nuclei familiari numerosi o con all’interno un componente diversamente abile e ai titolari di attività commerciali del centro storico ricadenti in aree interessate da lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana.

La misura, prevista nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio comunale nel marzo scorso, “è finalizzata – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega al Bilancio, Raffale Daniele, a dare risposte a cittadini e operatori economici che, per ragioni diverse, versano in maggiori difficoltà”.

Nello specifico, è del 30% lo sconto sulla Tari per i nuclei familiari con Isee non superiore a ventimila euro con più di quattro componenti e quelli che al loro interno contano un disabile, minore o comunque con una invalidità superiore al 75% e in possesso di certificazione rilasciata dalle strutture competenti. Ammonta al 50%, invece, la detrazione sulla tassa per i rifiuti le utenze non domestiche riferite ad attività commerciali e negozi del centro storico che insistono nei luoghi in cui sono presenti cantieri per opere di riqualificazione della città, purché di durata inferiore a 30 giorni e, comunque, per la sola durata dei cantieri (periodo di svolgimento dei lavori).