L’AQUILA, PUBBLICATO AVVISO PER SOSTEGNI A FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER

L’AQUILA – È stato pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila un avviso pubblico del settore Politiche per il Benessere della Persona che ha l’obiettivo di promuovere, nell’ambito del territorio comunale, interventi di carattere sociale di sostegno e supporto alle famiglie con componenti affetti da Alzheimer, che stanno affrontando problemi di deterioramento cognitivo dovuto alle diverse forme di demenza ad esso dovute.

L’avviso e il modello di domanda sono consultabile a questo link: Comune dell’Aquila – Avviso la concessione di contributi economici a sostegno delle famiglie di persone affette da malattia di Alzheimer e malati con deterioramento cognitivo dovuto alle diverse forme di demenza Alzheimer

A darne comunicazione è l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, che in una nota specifica che “è previsto un contributo economico di 200 euro mensili, erogabile alle famiglie fino ad un anno, per il rimborso parziale delle spese sostenute per la frequenza di percorsi riabilitativi presso centri diurni specializzati nel trattamento di patologie neuro-degenerative. Le somme complessivamente stanziate, per quest’azione innovativa e sperimentale, sono pari a 30mila euro, permettendo di venire incontro alle famiglie in un momento di grande difficoltà economica che si affianca ad una criticità già presente e persistente, come quella della fragilità per malattia”.

L’accesso al contributo è riservato ai residenti nel comune dell’Aquila affetti da malattia di Alzheimer o malattia da deterioramento cognitivo dovuto alle diverse forme di demenza Alzheimer, con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore a 25mila euro.

Le domande per l’accesso al beneficio dovranno essere presentate unicamente sui modelli predisposti dal Comune dell’Aquila, pubblicati sul sito istituzionale e all’albo pretorio, e trasmesse all’indirizzo PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it entro il 21 gennaio 2022.