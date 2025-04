L’AQUILA: PUBBLICATO IL BANDO PER LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI

L’AQUILA – È stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle domande di ammissione e riconferma per la frequenza ai nidi comunali e convenzionati con il Comune dell’Aquila, per l’anno pedagogico 2025-2026. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 16 maggio 2025.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, educative e scolastiche, Manuela Tursini. Il servizio si rivolge ai bambini residenti nel Comune dell’Aquila, di età compresa tra tre mesi e tre anni. «Con questo avviso – ha spiegato l’assessore Tursini – proseguiamo con determinazione sulla strada della responsabilità sociale e dell’attenzione verso l’infanzia. I nidi rappresentano il primo vero presidio educativo e formativo. Sostenere le famiglie significa rafforzare il tessuto sociale del nostro territorio e investire sul futuro dell’Aquila»,

La presentazione delle domande, sia di nuova ammissione che di riconferma, agli asili nido dovrà avvenire necessariamente on line tramite il link: https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen Per ulteriori informazioni: • Sportello Unificato – 0862/769625 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00) • Servizio Diritto allo Studio – 0862/645519 / 539 / 543 / 599 / 598 (martedì e mercoledì, ore 15.00-17.30).