L’AQUILA, QUAGLIARIELLO (CAMBIAMO): “BENVENUTO DUNDEE, ORA AZIONE ANCORA PIU’ INCISIVA”

L’AQUILA – “Vorrei dare un personale benvenuto a Marcello Dundee, la cui adesione al gruppo consiliare di ‘Cambiamo’ è un segno di quanto bene hanno lavorato per il territorio e per la comunità aquilana gli amici dell’Aquila. Siamo sicuri che da oggi la nostra azione sarà ancora più incisiva”. Lo dichiara Gaetano Quagliariello, eletto senatore nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo e responsabile nazionale enti locali di “Cambiamo”.

Dundee, consigliere comunale dell’Aquila, ha spiegato che “si tratta di una scelta convinta e consapevole, maturata in coerenza con il mio percorso politico fondato sull’attenzione al territorio e orientato alla ricostruzione di un’area liberale, conservatrice e ispirata ai princìpi del buon governo. Considero ‘Cambiamo’ il naturale approdo per proiettare al futuro questa traiettoria e per contribuire allo sviluppo della mia terra. Nell’attività del senatore Quagliariello e nella collaborazione fattiva avuta in consiglio comunale con Daniele D’Angelo ho riscontrato concretezza e comunanza di intenti. Con entusiasmo entro a far parte di questa squadra per partecipare al raggiungimento di risultati per il territorio sempre più ambiziosi”.