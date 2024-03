L’AQUILA, QUANDO LA MOUNTAIN BIKE E’ PER TUTTI: SABATO 23 MARZO L’OPEN DAY DELLA ASD GRAVITY ACADEMY

L’AQUILA –Tutto pronto per l’open day della stagione 2024 della Asd Gravity Academy dell’Aquila diretta da Gianluca “Gringo” Di Bartolomeo.

L’appuntamento per gli appassionati di mountain bike è per sabato 23 marzo dalle ore 15:30 a Piazza d’Armi, nell’area del circuito “pumptrack”.

Tra le novità di quest’anno, l’offerta ampliata ai bambini dai 5 anni fino ad arrivare ai 18 anni, oltre all’apertura di un camposcuola in Contrada Cavalli.

In occasione dell’open day di sabato 23 marzo a Piazza d’Armi, i maestri della Asd Gravity Academy – Gianluca Di Bartolomeo, Giorgio Manni e Gianluca Eleuteri – saranno a disposizione di piccoli e grandi – dai principianti ai più esperti – per delle lezioni di prova gratuite e per l’apertura ufficiali delle iscrizioni.

L’Asd Gravity Academy – il cui Consiglio direttivo è composto da Gianluca Di Bartolomeo, Antonella Ferrante, Giorgio Manni e Claudio Sciarra– ha inoltre la gestione della bike area di Roio, dove è possibile praticare anche il “downhill”, la disciplina più “gravity” del settore della mountainbike.

“La nostra offerta cresce – afferma il presidente Di Bartolomeo – ed è un bellissimo segnale per questa giovane ma già affermata realtà. Nella nostra scuola è possibile imparare ad utilizzare la mountain bike in totale sicurezza dalle tecniche di base fino a saper scendere in sicurezza su un sentiero di montagna, ed è una possibilità aperta davvero a tutti, dai più piccoli agli adulti. E non dimentichiamo che abbiamola fortuna di vivere in un territorio perfetto per questa attività sportiva”.

Per info: [email protected];

pagina Facebook: https://www.facebook.com/gravityacademyaq

pagina Instagram:https://www.instagram.com/gravityacademyaq/?hl=it

ASD Gravity Academy

MTB School & Race Team