L’AQUILA – Costituito anche per il 2023 il “fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato” della dirigenza del Comune dell’Aquila che è di 458mila euro e che sarà ripartito tra i vertici dell’ente: la giunta ha dato il via libera alla ratifica del provvedimento sulla scorta di una legge nazionale, valida per tutti gli enti, regolata e avallata anche da una pronuncia della Cassazione. Si tratta comunque di una delibera che poggia su numerosi riferimenti normativi.

Questo riconoscimento è motivato dalle maggiori responsabilità che essi hanno avuto in funzione delle decisioni prese in virtù del ruolo, ma anche per i risparmi e le performance che l’ente ha ottenuto in relazione alle loro scelte. Si tratta, (compreso chi durante lo scorso anno ha lasciato il Comune) di Marco Marrocco, Roberto Evangelisti, Maria Pia Mazzocco, Domenico de Nardis, Tiziano Amorosi, Fabio De Paulis, Mauro Bellucci, Vincenzo Tarquini, Luca Iagnemma.

In tal modo si vuole premiare i dirigenti al di là del concetto di anzianità, in tema del raggiungimento degli obiettivi: non è che viene ignorato il raggiungimento dell’obiettivo in generale, ma il raggiungimento dell’obiettivo individuale va considerato congiuntamente a quello dell’amministrazione nella sua globalità.

Una somma discreta ma poca cosa rispetto a quanto viene erogato ai dirigenti dei ministeri per le stesse motivazioni.