L’AQUILA: “QUI I BAMBINI GIOCANO ANCORA PER STRADA”, ARRIVANO CARTELLI IN CITTA’

L’AQUILA – “Un’altra mia intuizione prende forma: l’installazione di un pannello integrativo ad un segnale di pericolo che invita gli automobilisti a rallentare in prossimità di aree notoriamente vissute dai pedoni ed in particolare dai ‘bambini che giocano ancora per strada'”.

Lo scrive in una nota Giancarlo Della Pelle consigliere comunale FdI dell’Aquila: “Una sorta di rimando a tempi passati quando le strade dei paesi erano luoghi di ritrovo sicuro per piccoli, famiglie e gli anziani. E così, con il placet e l’apprezzamento del sindaco Pierluigi Biondi che ringrazio, da questa mattina sono stati installati 5 di questi cartelli sulle direttrici principali di ingresso (Via San Giacomo, Via Edoardo Scarfoglio e via Via Vasche del vento) e di uscita (Via Fontegrossa e via sant’Onofrio) per e dal quartiere San Giacomo. La ratio adottata per l’installazione è stata quella di salvaguardare l’area, di maggior utenza di bambini e più genericamente dei pedoni, compresa tra Piazza San Giacomo (monumento ai caduti), la chiesa parrocchiale, i Map, il Centro Anziani, Piazza Santa Maria del Vasto e l’area giochi antistante per bambini. Auspico che questa prima esperienza, da considerarsi “sperimentale”, possa essere estesa su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle periferie e frazioni della città. Un grazie sentito al Comando della Polizia Municipale per il supporto normativo e agli immancabili operai per l’installazione”, conclude.

Download in PDF©