L’AQUILA: RACCOLTI DAL SERRA CLUB 2MILA EURO PER LE SUORE MISSIONARIE IN MADAGASCAR

L’AQUILA – Un’opera caritatevole molto apprezzata e di grande riscontro è stata organizzata e promossa dal Serra Club L’Aquila a sostegno dei poveri e dei missionari religiosi presso la Parrocchia di San Silvestro che, in un incontro di preghiera e solidarietà dal titolo “Sotto lo stesso cielo: missionari di speranza tra le genti”, il 25 ottobre ha permesso di raccogliere oltre duemila euro per le Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione in Madagascar presenti a L’Aquila per testimoniare la loro opera per le emergenze della Comunità di Antananarivo riguardo la mancanza di acqua potabile e assistenza sanitaria.

<< “Tonga Soa”, che in malgascio vuol dire “Benvenute”! >>, esordisce nel suo discorso di apertura la presidente del Serra club L’Aquila, dott.ssa Giovanna Renzetti, <<grazie per tutto ciò che fate in Madagascar per i bambini e le famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà. Siamo qui oggi, e insieme a tanti volontari, sostenitori e fedeli, impegnati a valorizzare il carattere universale della solidarietà e in risposta ad una vostra particolare richiesta di aiuto ricevuta tramite l’infermiera Bianca Mocioi, portavoce delle dottoresse e volontarie aquilane impegnate nella vostra missione partita da L’Aquila circa 3 anni fa. Noi serrani siamo felicissimi della calorosa partecipazione e generosità che si sta manifestando in vostro sostegno. Ottobre è il mese dedicato alle Pontificie Opere Missionarie e, seguendo l’appello di Papa Leone XIV, ci impegneremo affinchè questa cordata solidale aquilana che si sta concretizzando possa riuscire ad organizzarsi al meglio anche per aiutarvi a sostenere le emergenze sanitarie ed i vostri progetti oggi come in futuro.>>

L’evento è stato patrocinato dalla Chiesa dell’Aquila ed è iniziato con la Messa presieduta da Don Carmelo Pagano Le Rose cappellano del Serra club L’Aquila e concelebrata da Don Martino Gajda parroco di San Silvestro. Numerosi enti e associazioni hanno portato, assieme al patrocinio, la loro testimonianza solidale. Tra questi, sono intervenuti il Vicesindaco Raffaele Daniele in rappresentanza del Comune dell’Aquila e la dott.ssa Rosa Persia assistente del governatore distrettuale Rotary in rappresentanza dei due club aquilani Rotary L’Aquila e Rotary L’Aquila Gran Sasso d’Italia invitati dal Serra a testimoniare il loro sostegno a distanza in Madagascar e a questa particolare missione già dallo scorso anno.

Uno speciale patrocinio, che si è da subito concretizzato anche nella collaborazione, è stato concesso dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia dell’Aquila che ha visto la partecipazione del suo Presidente Dott. Alessandro Grimaldi e della Direttrice dell’UOC Neonatologia e TIN dell’Ospedale Sandra Di Fabio con un intervento incentrato sull’importanza della medicina umanitaria nella gestione delle emergenze e sulla necessità di formare i medici, nella specificità delle missioni, come investimento per il futuro. Durante l’incontro, Grimaldi ha confermato l’intenzione del suo Ordine di voler portare avanti la cordata solidale assieme ai serrani nella collaborazione e sostegno a questa particolare missione da L’Aquila che verrà promossa anche durante la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2025 che si terrà a L’Aquila a dicembre.

Grazie alla testimonianza delle volontarie aquilane e delle quattro rappresentanti delle suore malgasce intervenute per la missione delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione Suor Joelline, Suor Laurencia, Suor Sylvie e Suor Aloyza, si è potuto parlare delle loro opere nell’emergenza ed approfondire nella specificità i loro progetti, attraverso video e immagini, tra cui: la costruzione di un pozzo d’acqua nella capitale, la costruzione di un istituto per la formazione sanitaria e al lavoro dei giovani malgasci, l’invio di giovani medico-volontari soprattutto chirurghi e di medicinali per poter sopperire alle vitali necessità della popolazione ed il sostegno ai dispensari locali.

Le suore sono giunte in Italia per l’anno giubilare universale della Chiesa cattolica con la speranza di poter ringraziare L’Aquila per il suo particolare supporto. Per questo hanno realizzato un video con la partecipazione delle tante famiglie, bambini e delle suore della comunità che si sono cimentati tra balli e canti tradizionali portatori di gioia. Nel mentre, con stupore dei partecipanti, hanno donato a tutti in ricordo un loro manufatto.

La presidente Giovanna Renzetti, felice del riscontro all’iniziativa serrana, ha ringraziato assieme alle suore, tutti i sostenitori tra i tanti fedeli, volontari e professionisti intervenuti che si sono messi a disposizione gratuitamente per la causa, tra cui in particolare: le Monache Agostiniane del Monastero di Sant’Amico che hanno dato ospitalità come pure la Parrocchia di San Silvestro che ha anche sostenuto nella carità la missione, Roberto Dundee de La Scatola Magica foto e video e Massimo Cretarola di Pitagora servizi che, assieme alla Dako comunicazione, hanno permesso la realizzazione dell’evento. L’incontro è proseguito nel segno della fratellanza con una conviviale di ringraziamento tenutasi in sacrestia per tutti i partecipanti grazie ai cibi offerti dai volontari e dal Ristorante Pisellino del centro storico nella particolare generosità del titolare Rodolfo Costantini.