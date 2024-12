L’AQUILA: RACCOLTI A SAN BASILIO FONDI PER LE MISSIONI DELLE SUORE BENEDETTINE-CELESTINE

L’AQUILA – Ieri all’interno del Monastero San Basilio dell’Aquila il più antico della città, nel cuore del centro storico, si è tenuta la terza edizione del “Natale al Monastero: raccolta fondi per le missioni delle monache Benedettine-Celestine” con la collaborazione degli Amici di San Basilio, dell’associazione culturale “L’Aquila Siamo Noi”, dell’associazione musicale Schola Cantorum San Sisto, della One Group e dell’associazione Dona un pasto per la Dignità O.D.V., un evento che ha regalato al numeroso e caloroso pubblico intervenuto un avvio alle festività natalizie nel giorno dell’Immacolata Concezione entusiasmante, grazie al magnifico e mai scontato lavoro di solidarietà di tutti i componenti coinvolti.

In questa edizione, sono stati esposti i presepi e le opere artistiche realizzate grazie alla sensibilità degli artisti coinvolti, con il coordinamento di Duilio Chilante degli Amici di San Basilio, per questa ulteriore opera di solidarietà in versione natalizia. Questi gli artisti: Duilio Chilante, Lorella Reato, Paola Di Paolo, Giuseppe Scarsella, Massimo Piunti, Paolo Zuppella, Valter Di Carlo, Giovanni Antonucci, Angelo Sericola.

«Lo straordinario successo di pubblico della giornata inaugurale – ha detto Alfredo Montuori Vice presidente dell’associazione culturale “L’Aquila Siamo noi”- è frutto di una tempesta perfetta, fatta di bellezza, armonia, arte, sede e solidarietà». «Un connubio perfetto- sottolinea Montuori- tra i meravigliosi presepi degli artisti aquilani e le delicate poesie sul tempo di Natale della poetessa Anna M. Rita Tinari, lette assieme a Sabrina Giangrande degli Amici di San Basilio, per concludere con il grande concerto della Schola Cantorum di San Sisto, diretta dal M° Alberto Martinelli.

Eccellenti le esibizioni del soprano Lorena Lepidi, del tenore Benedetto Agostino, accompagnati dal pianista e Piegiuseppe Lofrumento. Al termine dell’esibizione, una meritata standing ovation con scroscianti applausi, con un acclamato bis, generosamente concesso.

«Un gioco di squadra – conclude Montuori- che ha coinvolto profondamente tutti i presenti nei loro sentimenti e nei loro cuori; a riprova di ciò il lusinghiero successo della raccolta fondi destinati alle missioni africane delle monache Benedettine Celestine: il Natale più bello e vero che ognuno di noi possa vivere. Auguro identico successo ai prossimi eventi natalizi al Monastero e un Buon Santo Natale a tutti voi». La luce e l’atmosfera che ogni evento organizzato all’interno del monastero riesce a generare, scaturisce e regala a tutti i partecipanti sensazioni uniche e difficili da replicare in altri contesti. La magia della solidarietà e dell’accoglienza sono gli ingredienti principali.