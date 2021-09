L’AQUILA, RACCOMANDATE MAI ARRIVATE: RABBIA A MONTICCHIO, “E AL CENTRO SMISTAMENTO NON SI ENTRA”

L’AQUILA – Allarme mancata consegna delle raccomandate a Monticchio, frazione dell’Aquila. Tante sono infatti le segnalazioni, anche ad AbruzzoWeb, su un problema “molto grave”, come spiega una utente: “Tra marzo e maggio – le sue parole – non sono arrivate due raccomandate, tra l’altro molto importanti, per cui sono costretta a pagare di più”.

“I casi simili cominciano ad essere troppi – continua l’utente -. Mi è stato inoltre spiegato, al telefono, che al Centro smistamento dell’Aquila non è possibile entrare per chiedere spiegazioni. Bisogna affidarsi a un numero verde nazionale. Cosa che, purtroppo, complica ulteriormente le cose”.

“Non so per quale motivo accadano certe cose – conclude – ma l’utenza deve essere tutelata. E questo non sta accadendo”. (red.)