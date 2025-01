L’AQUILA: RAFFICA DI CONTROLLI SU PATENTI E ORDINE PUBBLICO CON PATTUGLIE INTERFORZE SULLE STRADE

L’AQUILA – Raffica di controlli sulle patenti e ordine pubblico sulle strade aquilane nella giornata di ieri da parte di tutte le forze di polizia. Ci sono stati “posti di blocco” in molti punti tra i quali la strada statale 80, Pettino, zona fontana luminosa, Coppito, gli accessi autostradali al capoluogo di regione ma anche nei pressi dello stadio Gran Sasso- Acconcia.

Molte le pattuglie in giro al punto che un automobilista, che era comunque in regola, è stato fermato due volte da agenti che non potevano sapere che la sua posizione era stata già vagliata da altri colleghi poco prima. I dati ancora non sono disponibili visto il coinvolgimento di tutti i Corpi investigativi. Questo genere di controlli è uno dei cavalli di battaglia della prefettura aquilana come mezzo strategico per prevenire incidenti e tenere sotto controllo la criminalità.

