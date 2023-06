L’AQUILA: RAGAZZA AGGREDITA IN CENTRO, LE DONNE DI FRATELLI D’ITALIA, “VIOLENZA INACCETTABILE”

L’AQUILA – “Le donne di Fratelli d’Italia condannano senza mezzi termini il grave episodio avvenuto ai danni di una giovane donna in pieno centro, picchiata brutalmente e rapinata”. Lo si legge in un comunicato diffuso poco fa in relazione all’aggressione nel centro dell’Aquila.

“Una violenza inaccettabile che ci invita però a riflettere e a prendere consapevolezza che bisogna fare sempre di più. Come Consiglio Comunale intensificheremo il percorso già intrapreso a tutela delle donne, portando avanti tutte le azioni necessarie per quanto di nostra competenza, parallelamente all’opera del Governo nazionale che, con il disegno di legge approvato, prevede una serie di misure che rendono il Codice Rosso più severo. Da parte nostra, ovviamente, c’è la massima solidarietà e vicinanza alla vittima della violenza alla quale ci stringiamo con tutto il nostro affetto”.

Il comunicato è sottoscritto da Katia Persichetti, Maura Castellani, Claudia Pagliariccio, Tiziana Del Beato, Silvia D’Angelo, Ersilia Lancia.

