L’AQUILA: RAGAZZA DI 26 ANNI TROVATA MORTA IN CASA, SABATO POMERIGGIO L’ULTIMO SALUTO

L’AQUILA – A un giorno dalla tragedia che ha sconvolto la comunità, resta il dolore per la scomparsa di Gloria Ioannucci, la studentessa di 26 anni trovata senza vita ieri pomeriggio nella sua abitazione di via Monte Terminillo, all’Aquila.

Sul luogo del ritrovamento della corpo senza vita di Gloria, sono arrivati gli agenti della squadra mobile e della polizia Scientifica e il medico legale. Non è stato necessario disporre l’autopsia in quanto è stata confermata l’ipotesi del gesto volontario le cui ragioni sarebbero contenute in un bigliettino lasciato dalla stessa ragazza. I funerali si terranno sabato 13 febbraio alle 15, nella chiesa di Santo Stefano al Monte, a Pizzoli.

Una tragedia che ha scosso l’intera città che in queste ore si stringe intorno alla famiglia, già profondamente segnata da un altro dolore: il padre Domenico Ioannucci, stimato imprenditore originario di Marruci di Pizzoli, titolare dell’azienda Autodemolizioni San Vittorino, due anni fa ha perso il fratello, Giuseppe Ioannucci, scomparso a 48 anni per un malore durante un’escursione sul Gran Sasso.

Download in PDF©