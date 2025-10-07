L’AQUILA: RAGAZZA INVESTITA LUNGO VIALE CORRADO IV

L’AQUILA – Ancora un grave incidente lungo viale Corrado IV all’Aquila dove, nel pomeriggio, una ragazza è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, nei pressi di una rotatoria.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente e le condizioni della giovane.

Sul posto le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

Si tratta solo dell’ennesimo episodio che si è verificato lungo un’arteria particolarmente trafficata dove lo scorso giugno una 78enne ha perso la vita dopo essere stata investita da un suv mentre attraversava le strisce pedonali e qualche settimana dopo, a luglio, una 91enne, anche lei investita mentre attraversava la strada, è morta poco dopo il ricovero in ospedale.