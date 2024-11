L’AQUILA – Un giovane di 27 anni è indagato per omicidio stradale per la morte della ragazza marsicana dopo che la Mercedes da lui guidata si è schiantata contro la Volkswagen Fox sulla quale si trovava la vittima, Aurora D’Alessandro, di Carsoli. L’accusato ha evitato l’arresto in quanto ha avvisato il 118 ma gli esami avrebbero riscontrato nelle analisi un eccesso di sostanza cannabinoide cosa che potrebbe incidere in tema di colpevolezza anche se è tutto ancora da provare. L’uomo è assistito dall’avvocato Francesco Valentini. Disposti l’autopsia e il sequestro dei mezzi incidentati.

La tragedia avvenuta l’altra notte in via Antica Arischia, all’Aquila, all’altezza del cavalcavia autostradale a Pettino dove la Mercedes, secondo una prima ricostruzione della dinamica della tragedia, avrebbe invaso la corsia di marcia e si è scontrata con la Volkswagen Fox, una utilitaria. La giovane è morta sul colpo mentre l’indagato che era insieme ad altri amici rimasti illesi, ha riportato ferite lievi. Sul posto carabinieri, 118, polizia locale, vigili del fuoco.

Una tragedia che ha destato sconforto nella comunità di Carsoli (L’Aquila) dove la famiglia è conosciuta e stimata ma anche l’Ateneo aquilano ha espresso le condoglianze alla famiglia della giovane neolaureata, definita da tutti “gentile e garbata” la 26enne si guadagnava da vivere operando in un fast food del capoluogo in attesa di un lavoro pertinente ai suoi studi. I familiari hanno deposto dei fiori sul luogo della disgrazia.