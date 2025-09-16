L’AQUILA: RAGAZZI AUTISTICI CUCINERANNO CON GLI CHEF DELL’ACCADEMIA DI NIKO ROMITO

L’AQUILA – La Cooperativa sociale Lavoriamo insieme, ente gestore dei servizi di riabilitazione per l’autismo per la Casa di Michele, porta in cucina l’inclusione, i ragazzi cucineranno con gli chef dell’Accademia Niko Romito.

Una brigata formata dai ragazzi del Centro di Riabilitazione per l’Autismo La Casa di Michele, entrerà in cucina al fianco degli chef dell’Accademia Niko Romito per dare vita a una serata unica tra sapori, condivisione e sensibilizzazione, con la partecipazione speciale dello chef Niko Romito.

L’appuntamento è per Lunedì 6 Ottobre, all’interno dell’Osteria da Giorgione all’Aquila, dove cento ospiti parteciperanno a una cena solidale il cui ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti della Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme.

I ragazzi saranno protagonisti, in cucina guidati dagli chef dell’Accademia Niko Romito e in sala accompagnati dai professionisti della Cooperativa Sociale. Il percorso sarà preceduto da due giornate di avvicinamento alla cucina che si svolgeranno presso l’Accademia Niko Romito, a Castel di Sangro (L’Aquila): occasione preziosa per affinare competenze tecniche e relazionali, conoscendo gli chef che li guideranno nella serata del 6 ottobre.

Questo evento rappresenta un nuovo passo concreto verso l’inclusione, per dimostrare che, se istituzioni, scuole, famiglie e realtà private fanno rete, l’autismo può diventare una risorsa e aprire la strada a reali opportunità di inserimento lavorativo. Non è la prima volta, infatti, che i ragazzi della Casa di Michele indossano il grembiule da chef: negli scorsi anni hanno partecipato a diverse cene solidali che si sono svolte nei ristoranti Aquilani, coinvolgendo anche il Paganica Rugby e lo chef-rugbista Andrea Lo Cicero.

Proprio da questo appuntamento, è nato il docufilm “Io Ci Provo”, realizzato dai ragazzi della Casa di Michele e diretto da Francesco Paolucci. Il docufilm – che ha trionfato al Trapani Film Festival – sarà proiettato proprio a Castel di Sangro, il 1° ottobre, nel corso di un evento patrocinato dal Comune, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Raffaella Dell’Erede.

La casa di Michele, diretta dal professor Marco Valenti, segue oltre 60 persone di tutte le età, con disturbo dello spettro autistico. La Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme, presieduta dalla Dottoressa Anna Calvarese, da anni lavora per promuovere l’inclusione lavorativa e la sensibilizzazione sul valore della diversità come risorsa e implementa progetti individualizzati grazie a due équipe multidisciplinari guidate dagli specialisti Rosario Sabelli, psicologo e psicoterapeuta, dagli psicologi Donatella Tarquini e Giovanni Magoni e dall’Assistente Sociale Massimiliano Misiano.