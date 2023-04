L’AQUILA: RAPINA ALLE POSTE, AL VAGLIO LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE PER SCOVARE I DUE BANDITI

L’AQUILA – La squadra mobile sta valutando le immagini delle telecamere della zona di via Rocco Carabba per cercare di identificare gli autori della rapina all’ufficio postale commessa da due banditi con il volto travisato. E probabile e che nelle settimane precedenti ci sia stato un sopralluogo del malviventi visto che si sono mossi a loro agio e sembravano conoscere dov’era il caveau.

E forse la concomitanza del colpo con la presenza all’Aquila del ministro dell’interno non è casuale nel senso che si è pensato che le forze di polizia fossero tutte concentrate su di lui e non ci fossero posti di blocco per la fuga con il bottino di 60mila euro.

Sta di fatto che i due banditi, con il volto travisato da cappelli e maschere, hanno fatto irruzione minacciando il personale e si sono fatti consegnare il denaro. Sono bastati pochi istanti ai malviventi per mettere le banconote in due borsoni e far perdere le loro tracce. Da quel poco che hanno riferito i dipendenti sembra che i due avessero un accento romano.