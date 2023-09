L’AQUILA: RAPINA ALL’UFFICIO POSTALE DI VIA ROCCO CARABBA, ARRESTATO 54ENNE ROMANO

L’AQUILA – E’ stato tratto in arresto, nella giornata di ieri, dalla Squadra Mobile di L’Aquila, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di L’Aquila, su richiesta della locale Procura della Repubblica, un romano, classe 1968, sospettato di essere l’autore della rapina, messa a segno il 14 aprile, ai danni dell’Ufficio Postale di Via Rocco Carabba, con un bottino di 69.120 euro.

Quel giorno, intorno alle 13:40, due uomini, parzialmente travisati e muniti di un’asta di metallo hanno aperto la porta d’ingresso e si sono itrodotti all’interno dell’agenzia Postale L’Aquila 2, in quel momento chiusa al pubblico ma con i dipendenti ancora all’interno. I due hanno chiesto immediatamente dove fosse il caveau e mentre uno dei due si dirigeva nella parte interna dell’ufficio postale accompagnato dalla direttrice, l’altro teneva sotto controllo i dipendenti.

I malfattori sono riusciti, così, ad asportare complessivamente la somma di 69.120 euro, di cui 65.000 euro contenuti all’interno di una busta di plastica ricevuta nella mattinata in sovvenzione dall’IVRI per la ricarica dello sportello ATM e 4.120 euro in banconote presenti sul tavolo all’interno del caveau che si facevano aprire dalla direttrice.

Subito dopo si sono dati alla fuga con un’autovettura risultata provento di furto posizionata davanti all’ingresso dell’agenzia con a bordo un terzo complice alla guida.

Continuano le indagini della Squadra Mobile con il coordinamento della locale Procura della Repubblica finalizzate ad individuare i complici dell’uomo tratto oggi in arresto.