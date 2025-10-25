L’AQUILA: RASSEGNA CORALE DIOCESANA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI PETTINO

L’AQUILA – Organizzata dal Direttivo del Coro Diocesano San Massimo avrà luogo, nel prossimo fine settimana, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Pettino, all’Aquila. la Rassegna Corale Diocesana “Con voci di giubilo”.

Protagonisti del pomeriggio di oggi, sabato 25 ottobre dalle 16:00 alle 19,30 saranno i Cori Parrocchiali di: San Sisto – Colle di Roio – Civitatomassa – Rocca Preturo – Coro Diocesano San Massimo (Sezione Adulti); Protagonisti del pomeriggio di domenica 26 dalle 15:00 alle 19,30 saranno i Cori Parrocchiali di: San Mario alla Torretta – Basilica di S. Bernardino – Roio Piano e Roio Poggio – San Giovanni di Cagnano Amiterno – Forania Amiternina – Santa Rita – Paganica – Voice of Joice – Coro Diocesano San Massimo (Sezione Adulti).

Alle ore 18,30 di ciascun pomeriggio sarà celebrata la Santa Messa della XXX Domenica del Tempo Ordinario con l’animazione della Sezione Adulti del Coro Diocesano e alla fine l’insieme dei Cori presenti eseguirà l’Inno del Giubileo.