L’AQUILA: RECUPERATI DAI CARABINIERI 23 LIBRI ANTICHI TRAFUGATI DA SCUOLE, CHIESE ED ENTI RELIGIOSI

L’AQUILA – I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale L’Aquila, durante i monitoraggi ispettivi su internet e sui siti di e-commerce, hanno individuato e recuperato 23 testi e documenti risalenti dalla metà dell’Ottocento fino al 1930 circa. Le indagini condotte dai militari del TPC, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli nel Lazio,, sono partite dal controllo di un annuncio pubblicato online per la vendita di un volume del 1931, riconducibile a un istituto scolastico del capoluogo abruzzese.

Si tratta di un volume dal titolo “Giuseppe Mentessi. Testo dell’avv. Edoardo Majano. Centotrenta tavole in rotocalco, venuto tricomie”, attribuibile al soppresso Istituto Magistrale L’Aquila.

Gli accertamenti hanno permesso di confermare la proprietà del volume all’Istituto di Istruzione Superiore Domenico Cotugno, annesso dal 2013 al Convitto Nazionale Domenico Cotugno dell’Aquila.

Verifiche successive hanno dimostrato che il testo era stato inventariato nei locali dell’istituto pochi giorni prima del terremoto del 2009 e che, quindi, non era stato oggetto di scarto. L’eliminazione dagli archivi pubblici o privati di documenti dichiarati di interesse culturale deve essere autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica competente per territorio con atto formale.

L’ulteriore perquisizione eseguita in provincia di Roma, all’interno dei locali utilizzati dal commerciante, ha permesso di recuperare e sequestrare, insieme al predetto volume, altri 22 testi e documenti trafugati in circostanze misteriose.

L’attività di ricerca effettuata dai militari TPC ha permesso di risalire alla provenienza dei beni, tra cui: un volume di proprietà della Biblioteca Monastica dei Padri Benedettini di San Giovanni Evangelista di Parma, un altro appartenente alla Biblioteca della Pontificia Università Antonianum di Roma, una Carta Aeronautica d’Italia da restituire all’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, un volume riconducibile alla Biblioteca dell’Istituto Villa Flaminia di Roma e 16 fascicoli di proprietà dello Stato, che saranno conservati presso l’Archivio Centrale di Roma. La persona nei cui confronti è stato instaurato un procedimento penale risulta indagata per ricettazione di beni culturali.

I Carabinieri del Nucleo TPC dell’Aquila hanno avviato la restituzione dei beni recuperati agli aventi diritto, come nel caso della riconsegna avvenuta a Parma presso la Biblioteca Monastica dei Padri Benedettini di San Giovanni Evangelista. Oggi, al termine di un incontro con gli studenti dell’Istituto “Cotugno” L’Aquila, i Carabinieri TPC hanno riconsegnato alla dirigente scolastica il volume sequestrato. Queste occasioni sono proficue non solo per restituire ciò che è stato trafugato nel tempo e in circostanze ignote, ma anche per infondere la cultura della legalità nelle giovani generazioni.