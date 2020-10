L’AQUILA: RECUPERO EX ASILO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, MERCOLEDI’ POSA DELLA PRIMA PIETRA

L’AQUILA – Cerimonia per la posa della prima pietra dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dell’ex asilo nido di viale Duca degli Abruzzi.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Ricostruzione pubblica e al Patrimonio, il vice sindaco Raffaele Daniele.

La cerimonia si svolgerà mercoledì 28 ottobre, alle 12, ma causa dell’emergenza coronavirus, potrà partecipare un numero ristretto di persone.

Per l’intervento, il Comune ha a disposizione oltre 2 milioni e mezzo di euro, di cui 2 milioni finanziati dalla Regione Abruzzo e oltre 500mila euro dallo Spi Cgil.

L’edificio sarà destinato in parte a spazio per i giovani e in parte a centro anziani.

Il tempo contrattuale per la conclusione dei lavori è di circa un anno.

